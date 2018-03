Im März gibt es im "Frizzla" in Gößweinstein wieder was auf die Ohren. Mit "Horsehead" kommen drei Musiker in die Musikkneipe, die ihr Handwerk verstehen. Die Band spielt das Beste aus der Rock-Geschichte und will keinen Einheitsbrei liefern. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Los geht's am Samstag um 20.30 Uhr. red