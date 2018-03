Das Alter hat viele Gesichter

Eine Wanderausstellung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend macht Station in Streitberg. Ihr Titel: "Was heißt schon alt?" Die Fotoausstellung ist vom 28. März bis 16.April im Seniorenzentrum Martin Luther am Streitberger Berg 16 täglich von 7 bis 20 Uhr zu sehen.

"Viele ältere Menschen leben heute bis ins hohe Alter bei guter Gesundheit und gestalten ihren Alltag sehr abwechslungsreich", heißt es in einer Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. "Entsprechen aber die in der Gesellschaft vorherrschenden Altersbilder den vielfältigen Lebensentwürfen und Stärken der älteren Menschen von heute?" Dieser Frage geht die Wanderausstellung "Was heißt schon alt?" nach. Mit den gezeigten Fotografien sollen die heute so vielfältigen Lebensweisen der älteren Generation bekannter gemacht werden.

Wie alt ist alt? Bis wann ist man noch jung? Wie sieht das Leben im Alter tatsächlich aus? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, rief das Bundesministerium zu einem Fotowettbewerb auf. Hier konnten Jung und Alt ihre persönlichen Vorstellungen vom Alter(n) unter anderem fotografisch darstellen. Die zahlreichen Beiträge machten deutlich, wie vielfältig und unterschiedlich die Vorstellungen vom Alter(n) sind. Das Ergebnis war kein einheitliches Bild, sondern Vielfalt und Facettenreichtum des Alter(n)s. red