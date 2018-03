Das Aktiv Team um Kristina Rost weiß zu überzeugen

Bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Trampolinturnen gingen 23 Springer des Aktiv Team Röttenbach an den Start, um zu zeigen, was sie gelernt haben. Die Bilanz: zwei Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Jona Votteler zeigte drei ordentliche Übungen, holte sich 65,7 Punkte und die Goldmedaille (Jg. 2008 - 2010). Sein Teamkollege Thomas Köster stieg mit 57,4 Punkten als Dritter auf das Podest. In der Wettkampfklasse W09/10 erturnte sich Hannah Weber den fünften Platz (61,3). Bei den Mädchen des Jahrganges 2008 gewann Romy Scheuerer mit 63,1 Punkten Bronze. Knapp hinter ihr erreichte Jasmin Fenes mit 62,4 Punkten den vierten Platz.

Sechs Röttenbacherinnen starteten in der Gruppe des Jahrganges 2007. Lousia Freund zeigte eine sehr gute Pflichtübung und sicherte sich trotz Startschwierigkeiten bei der Kür Silber (69,3). Emilie Marterer turnte in der Wettkampfklasse W06 und gewann dort mit 64,9 Punkten die Silbermedaille. In der Klasse der Mädchen (Jg. 2004/2005) wurde Nele Arnold mit 69,6 Punkten Zweite.

Die größte Konkurrenz herrschte mit 15 Springerinnen bei den Juniorinnen (Jg. 2003 und älter). Kristina Rost setzte sich von Anfang an - mit der höchsten geturnten Schwierigkeit - an die Spitze und stand am Ende mit 79,4 Punkten ganz oben auf dem Podest. Auch Silber ging an das Aktiv Team: Alexandra Säbsch erturnte sich den zweiten Platz mit 73,4 Punkten. Nina Blersch (65,6) verpasste die das Treppchen knapp, Stefanie Lechner wurde mit 64,8 Punkten Fünfte. tb