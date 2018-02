Dann auch noch ohne Führerschein

Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth ist es am Mittwochmorgen gelungen, auf der Autobahn 70 einen unterschlagenen Mercedes sicherzustellen. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 50-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte.

Gegen 9.15 Uhr kontrollierte die Streifenbesatzung an der Anschlussstelle Neudrossenfeld das Fahrzeug mit Leipziger Kennzeichen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Leipziger das Auto trotz Aufforderung nicht an die Leasingfirma zurückgegeben hatte. Weiterhin konnte der 50-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Aus diesem Grund stellten die Polizisten den Wagen sicher. Außerdem muss sich der Mann nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Bayreuth in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Leipzig übernommen. pol