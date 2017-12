Dank an die aktiven Brandschützer

Der Ehrungsabend für die Feuerwehren des Markts Hirschaid begann mit einem ökumenischen Wortgottesdienst mit Pfarrer Francis Plakkil und Pfarrer Eckhard Mattke, der selbst lange Zeit Feuerwehrdienstleistender war. Er fand in seiner Predigt deutliche Worte. Für ihn sind der "Dank und die Auszeichnung das Mindeste, was die Gesellschaft für den ehrenamtlichen Dienst der vielen freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer tun kann". Sein Dank galt auch den Familienangehörigen der Feuerwehrdienstleistenden, die das ehrenamtliche Engagement oft erst ermöglichen würden.

Neben Landrat Johann Kalb (CSU), Bundestagsabgeordnetem Andreas Schwarz (SPD) und vielen Marktgemeinderäten konnte Bürgermeister Klaus Homann (CSU) auch die Dienstaufsicht der Feuerwehr begrüßen. Durchs Programm führte Gerlinde Stache. Die Blaskapelle Hirschaid, unter Leitung von Konrad Lederer, umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

Im Anschluss an das offizielle Programm gab es noch die Möglichkeit zum kollegialen Austausch. Aus der polnischen Partnergemeinde Leschnitz waren sieben Feuerwehraktive mit Bürgermeister Lukasz Jastrzembski für diesen Abend nach Hirschaid gekommen. Die anwesenden Feuerwehraktiven aus der slowenischen Partnergemeinde Ivancna Gorica wurden schon fast wie alte Freunde begrüßt.

Landrat Johann Kalb dankte allen Feuerwehrleuten persönlich und im Namen des Landkreises für ihren Einsatz an 365 Tagen im Jahr. Er würdigte ihren Einsatz zum Wohl und Schutz der Allgemeinheit.



Geste an die Angehörigen

An diesem Abend wurden 38 Mitglieder der Feuerwehren des Markts Hirschaid für langjährige Dienstzeit geehrt. Für 25 Dienstjahre wurde das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und für 40 Dienstjahrein Gold überreicht. Der Markt Hirschaid zeichnete Ralf Fiedler und Günther Wende, beide von der Feuerwehr Hirschaid, für ihren außergewöhnlichen Einsatz für das Feuerwesen aus.

Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann würdigte die Arbeit der Feuerwehren in der Marktgemeinde. Er dankte auch für die Bereicherung des kulturellen Lebens der Marktgemeinde. Der Bürgermeister übergab Ausgezeichneten eine Ehrenurkunde, die dieser für seine Ehefrau, für seinen Partner, für die Mutter oder andere Familienmitglieder ausfüllen und dann überreichen konnte.

Kreisbrand Bernhard Ziegmann betonte, wie wichtig Team- und Jugendarbeit in der Feuerwehr sind. Ziegler informierte auch über Herausforderungen wie etwa Behinderungen beim Einsatz durch Gaffer. asp