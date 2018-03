Daniel Kaiser neuer Schützen-Vorsitzender

Nach zwölf Jahren als Vorsitzender legte Norbert Mahr bei der Mitgliederversammlung die Verantwortung für den Schützenverein in die Hände von Daniel Kaiser. Damit setzt sich der Generationswechsel in dem Traditionsverein in Oberschleichach fort. Mahr, der auch Gauschützenmeister ist, hatte vor zwei Jahren angekündigt, letztmals für das Spitzenamt im Verein zur Verfügung zu stehen. Er zieht sich jedoch nicht ganz zurück, sondern unterstützt seinen jungen Nachfolger.

Mahr nutzte die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die sich für den Schützenverein einsetzen. Die Schützen seien erfolgreich, dazu gehöre eine ganze Zahl von Ehrenamtlichen, die sich rund um das Schützenhaus engagieren, wie etwa Udo Karg, der sich als Hausmeister um 1000 Kleinigkeiten kümmere, oder die Sportwarte, die den Sportbetrieb organisierten.



Engpässe im Wirtschaftsteam

Engpässe gebe es derzeit allerdings im Wirtschaftsteam, wo es altersbedingt einige Rückzüge gab. Ein Dank Mahrs galt seiner Frau Birgit, die ihm nicht nur immer den Rücken freihielt, sondern sich auch im Schützengau engagiert, obwohl sie gar keine Schützin ist.

Bei den Neuwahlen wurde Daniel Kaiser ebenso einmütig gewählt, wie Zweiter Vorsitzender Herbert Eichhorn im Amt bestätigt wurde. Neu ist Tobias Raab als Dritter Vorsitzender.

Kassierer bleibt Manfred Eichhorn, Schriftführer Sebastian Raab. Auch Tobias Jäger als Sportleiter und Referent Sportgewehre sowie Jugendleiter Armin Schneider wurden im Amt bestätigt. Daniel Kaisers bisherige Funktion als stellvertretender Sportleiter übernahm Johannes Eichhorn, Zweiter Jugendleiter bleibt Hubertus Karg, und Patrick Schumm übernahm die Aufgabe als weiterer Jugendleiter. Schumm wird Udo Karg auch bei den Hausmeistertätigkeiten unterstützen.

Das Referat Waffenrecht übernimmt der bisherige Vorsitzende Mahr, weil der neue Vorsitzende noch nicht 25 Jahre alt ist und daher diese Aufgabe nicht, wie sonst üblich, in Personalunion wahrnehmen kann.

Referentenposten übernahmen Kevin Böhnlein für die Luftpistole und Richard Böhnlein für die Sportpistole. Den Wirtschaftsausschuss bilden Johannes Eichhorn und Maria Berreth, den Vereinsausschuss Bauwesen Dietmar Eichhorn, Holger Eichhorn, Johannes Raab, Udo Karg sowie Christian und Michael Einbecker.

Von fünf aktiven Mannschaften berichtete Sportleiter Tobias Jäger. Die herausragenden Erfolge erzielte Armin Schneider, der bei der bayerischen und der deutschen Meisterschaft hervorragende Platzierungen erzielte. Die Senioren-Mannschaft wird vermutlich aufsteigen, und Hubert Karg belegte mit dem Luftgewehr Auflage bei den Senioren eins den ersten Platz bei der Gaumeisterschaft.



Keine eigene Königin mehr

Leider beteiligten sich nicht mehr viele Frauen am Königsschießen. Deshalb wurde in der Mitgliederversammlung beschlossen, vorerst keine eigene Königin mehr auszuschießen. Die Damen beteiligen sich am allgemeinen Königsschuss - und dann wird es entweder einen König oder eine Königin geben.

Abschließend wurde auf Veranstaltungen hingewiesen: Vom 2. bis 11. Mai wird der Schützenverein Oberschleichach das Gau-Königsschießen und das Main-Spessart-Königsschießen ausrichten. Mit dem Schützenfest am 28. Juli begeht der Verein sein 60-jähriges Bestehen. Am 12. Mai beginnt das Königsschießen, am 14. und 15. Mai ist das Bürgerschießen. Die Königsproklamation ist für den 6. Oktober angesetzt, die Weihnachtsfeier für den 8. Dezember und die Christbaumversteigerung für den 22. Dezember. sw