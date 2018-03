Damit es im Green Hospital nicht friert

Am Sonntag eröffnete Landrat Christian Meißner den Aktionstag "e³-Energiewende vor Ort" auf dem Gelände der Energiezentrale des neuen Klinikums. Während die seit über 20 Jahren auf dem Gelände des Landratsamtes stattfindenden Sonnentage nach wie vor als unverzichtbare Informationsplattform dienen, würden beim Aktionstag jeweils direkt vor Ort bei den Bürgern oder Betreibern unterschiedliche beispielgebende Anlagen herausgestellt, betonte der Landrat.



60-prozentige Einsparung

Da der Aktionstag diesmal im Stadtgebiet abgehalten werde, habe man die Energiezentrale des neuen Klinikums als Höhepunkt in die insgesamt zehn vorgestellten Besichtigungsobjekte mit einbezogen. Krankenhausdirektorin Eva Gill stellte heraus, dass bei dem als Green Hospital konzipierten neuen Klinikum bei der Heizungs- und Stromversorgung eine 60-prozentige Einsparung gegenüber einem konventionellen Bau erreicht wird.

Markus Semmelroch, der technische Leiter des Klinikums, und Tristan Rinker, der Baukoordinator des Landkreises, informierten dann die zahlreichen Besucher über die innovative Energiezentrale. So wird die große Hackschnitzelheizung mit einer Leistung von 850 kW im Winter als Hauptheizung eingesetzt. Die Abwärme der beiden zur Stromerzeugung genutzten Blockheizkraftwerke mit einer Gesamtwärmeleistung von 400 kW wird im Winter zur Heizungsunterstützung und im Sommer über die Absorptionskältemaschine zur Erzeugung von Kälte für die Klimaanlage genutzt. Der kleine Gaskessel mit 560 kW dient als Puffer zum Ausgleich von Schwankungen, der große Gaskessel mit 1600 kW ist zur Absicherung für einen Totalausfall des Heizungssystems vorgesehen.



6000-Liter-Dieseltank für Notfall

Ein Notstromaggregat mit einem 6000-Liter-Dieseltank wird für einen Stromausfall vorgehalten. Die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Energiezentrale und auf dem Dach und an der Fassade des Klinikums umfassen 464 Module. Die Energiezentrale versorgt außerdem weitere Gebäude wie beispielsweise den BRK-Kindergarten.



Wer war alles dabei?

Außerdem beteiligten sich am Aktionstag: Steve Müller (energetische Sanierung eines Einfamilienhauses), Raab Baugesellschaft (ökologischer Wohnhof mit 15 Eigentumswohnungen als Effizienzhaus), Ingrid und Roland Scheer (Luft/Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher), Wolfgang Raschke (Scheitholzkessel), SÜC (Wasserkraftanlage), Landgasthof "Karolinenhöhe" (Hackschnitzelanlage, Blockheizkraftwerk), Malerbetrieb Morgenroth (energetisch optimiertes Wohnhaus), Wolfgang Hetz (Wärmepumpenanlage) und Johannes Angermüller (Biogasanlage).