Damenteam sägte am schnellsten

Jedes Jahr veranstalten die Adelsdorfer Burschen am Kirchweihmontag einen Wettbewerb auf dem Marktplatz. Zuletzt stand das Baumstammsägen auf dem Programm. Ein Team, bestehend aus drei Personen, musste mit einer Zugsäge eine Baumscheibe auf Zeit absägen. Marion Bierlein, Stefanie Obermark und Carola Fischkal hatten in einem spannenden Duell das Herrenteam besiegt und somit den Kerwasbaam gewonnen. Unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Bierlein wurde der Baum jetzt an die Damen übergeben. Foto: privat