Damen aus Litzendorf und Kemmern wollen nachlegen

Nachdem die Basketballerinnen der BG Litzendorf die letzten drei Regionalliga-Partien für sich entschieden und sich auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben haben, wartet am Sonntag (13.30 Uhr, Seehofhalle) die nächste schwierige Aufgabe. Mit Jahn München II empfangen die "Piratinnen" eines der vier Spitzenteams. Auch die Damen des SC Kemmern haben Heimvorteil. Sie erwarten am Samstag um 20 Uhr in der Baskidhall in der Gereuth den Tabellenzweiten aus Schwabach.

BG Litzendorf -

Jahn München II

Die Münchnerinnen unterlagen zuletzt knapp in Schwabach und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Die Gäste sind das Team mit den meisten verwandelten Dreipunktwürfen der Liga und haben einen sehr ausgeglichenen Kader, in dem sich auch eine alte Bekannte findet: Kathrin Sperber war in der Saison 2015/16 für die BGL aktiv, bevor es sie berufsbedingt zurück nach München zog, wo sie seit dieser Saison als Leistungsträgerin für ihren Heimatverein aufläuft. Für die "Piratinnen" gilt es, die Intensität und den Siegeswillen der letzten Wochen erneut abzurufen, um den favorisierten Münchnerinnen alles abzuverlangen.



SC Kemmern -

Baskets Schwabach

Am Samstag treffen die Regionalliga Damen des SC Kemmern auf den mittelfränkischen Konkurrenten aus Schwabach, derzeit Tabellenzweiter der Regionalliga Südost. Nach dem Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende wollen die Spielerinnen um Franzi Hager und Co. auch auf heimischem Parkett einen Erfolg feiern. Dazu bedarf es vor allem einer ähnlich engagierten Defensivleistung wie beim Sieg in München. Trainer Kai Tzschentke meint vor der Partie gegen die Schwabacherinnen: "Uns erwartet ein hartes Spiel gegen einen sehr spielstarken Gegner, der nicht umsonst bisher nur zwei Niederlagen einstecken musste. Dennoch schauen wir nur auf uns, wollen über 40 Minuten mit Energie verteidigen und uns dafür offensiv belohnen." red