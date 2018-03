Dachrinne beschädigt

Ein 77-jähriger wollte am Freitag um 13.40 Uhr mit seinem Lastwagen mit Planenaufbau in den alten Güterbahnhof in der Bamberger Straße einfahren. Dabei übersah er zwei Dachrinnenfallrohre und blieb mit dem Aufbau seines Brummis an diesen hängen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigt die Polizei. Der verantwortliche Fahrer konnte über seine Spedition in Ebersdorf erreicht werden. Er gab an, den Anstoß gar nicht bemerkt zu haben. Der 77-Jährige erhält dennoch eine Anzeige. An den Rohren entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. pol