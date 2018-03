Dach und Fassade der Schule werden noch dieses Jahr saniert

Etwa 20 Bürger trafen sich im MSV-Sportheim zur Bürgerversammlung des Oberleichtersbacher Gemeindeteils Modlos. Bürgermeister Dieter Muth (Aktive WG) erläuterte der Versammlung kurz die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit der Gemeinde.

Nach dem Vorbild auf dem Oberleichtersbacher Friedhof wurde auf Wunsch vieler Bürger auch im Modloser Friedhof ein Urnenbeet eingerichtet. Wie in den vergangenen Jahren sanierte die Gemeinde auch im Bereich Modlos verschiedene Wirtschaftswege. Die Versorgung mit schnellen Breitbandleitungen wurde in den Ortsteilen Modlos und Dreistelz ebenfalls abgeschlossen, so dass auch hier den Bürgern eine maximale DSL-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s zur Verfügung steht. In diesem Jahr steht vordringlich die Dachsanierung der Alten Schule in Modlos an, da schon gelegentlich Dachziegel heruntergefallen sind. In diesem Zusammenhang ist auch an eine Sanierung der Schulfassade gedacht. Dies habe Vorrang vor der Gestaltung des Vorplatzes der Schule, so Bürgermeister Dieter Muth.



Spielplatz neu gestalten

Es ist außerdem geplant, den Spielplatz in Modlos neu zu gestalten. Alleine die Materialkosten hierfür beliefen sich auf etwa 10 000 Euro, so Dieter Muth. Die Gemeinde sei daher dringend auf die Mithilfe der Bürger, insbesondere der Eltern und der Vereine angewiesen. Die anfallenden Arbeiten sollten möglichst in Eigenleistung erbracht werden.

Dann erläuterte Bürgermeister Muth den Bürgern einige Zahlen aus dem Gemeindehaushalt. Aktuell leben 2075 Bürger in der Großgemeinde, davon 359 in Modlos, 46 am Dreistelz und 13 am Haghof. Die Modloser sind durchschnittlich 43,51 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt am Dreistelz 39,54 Jahre und am Haghof 45,85 Jahre.

Die Schulden der Gemeinde haben sich weiterhin wie bereits in den vergangenen Jahren nach unten entwickelt und betrugen Ende vergangenen Jahres rund 486 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 236,54 Euro entspricht.

In der anschließenden Diskussionsrunde kamen die Bürger zu Wort. Nicht jeder komme im Winter seiner Räumpflicht nach, beschwerte sich jemand. Immer wieder müssten Fußgänger sogar von schlecht geräumten Gehwegen auf die Straße ausweichen. Teilweise würden aber auch bereits geräumte Flächen vom Winterdienst des Landkreises wieder zugeschoben. Der Bürgermeister sagte zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Auf dem Fahrradweg zum Dreistelz stehe das Buschwerk teilweise so dicht, dass man die schöne Aussicht gar nicht mehr genießen könne, beschwerte sich ein anderer Bürger. Da überall Lebensraum für Insekten fehle, wäre es doch sinnvoll, den Lärmschutzwall am Baugebiet "Eller IV" in Oberleichtersbach insektenfreundlich zu bepflanzen und nur so oft zu mähen, wie unbedingt nötig, schlug ein anderer Bürger vor. Dies sei bereits geplant, erklärte Dieter Muth.

Die Hinweistafel am Ortsbrunnen sei schon arg mitgenommen und zum Teil kaum noch lesbar, meinte ein Bürger. Die Möglichkeiten zur Erneuerung werden überprüft, so Bürgermeister Muth. Es müsse erst in Erfahrung gebracht werden, woher die Mittel für eine Erneuerung kommen könnten.

Ein Bürger gab zu bedenken, dass das jetzige Feuerwehrhaus zu klein für ein größeres Feuerwehrfahrzeug sei. Dieter Muth erläuterte, dass das Feuerwehrhaus in die langfristige Planung zur Umgestaltung des Vorplatzes an der Alten Schule mit aufgenommen sei.