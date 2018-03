Da steppt der Bär

Die "Broadway Dance Company" und die "Dublin Dance Factory" präsentieren am Donnerstag, 8. März, eine "Night of the Dance" in der Dr.-Stammberger-Halle. Die Besucher erwartet ein perfektes Irish-Dance-Spektakel voller Leidenschaft und purer Energie. Die Veranstaltug beginnt um 20 Uhr.

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, was in der Welt des Tanzes derzeit angesagt ist, der ist bei der "Night of the Dance" genau richtig. Dort kann man sich an flotten Sohlen, fetziger Musik und atemberaubender Akrobatik berauschen lassen.



Breakdance und Ballett

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Breakdance-Weltmeister, kunstvolle Akrobaten und elegante Balletttänzerinnen. Des Weiteren darf man sich auf Einlagen aus weltbekannten Tanzshows und -filmen freuen. So wird "Baby" von ihrem Johnny wie in "Dirty Dancing" in die Luft gehoben, und Michael Jackson zeigt die bekannten Tanzbewegungen zu "Beat it".

Besonders beeindruckend ist das "Black Theatre", bei dem mitmilfe von Schwarzlicht und speziellen Kostümen faszinierende Darstellungen geboten werden. Der irische Stepptanz ist jedoch der wichtigste Bestandteil des 90-minütigen Programmes. Aber auch völlig neue und einzigartige Choreografien werden mit klassischem Stepp kombiniert. Schwindelerregende Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe "Pura Vida" oder rasante vielfältige Tanzstile fordern den Künstlern Höchstleistungen ab.

Hohe tänzerische Qualität gepaart mit spektakulären Darbietungen, einer hervorragenden Lichtshow und rhythmischer Musik heben die Einzigartigkeit der Tanzstile hervor und fließen zu einer glanzvollen Show zusammen.

Karrten gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen.