D1: Coburger Osten vorn

Die JFG Coburger Osten setzte sich im eigenen Turnier der D1 in der Frankenland.Halle durch. Bei der D2 gewann die JFG Kunstadt-Obermain.

Bei der D2 setzte sich in der Gruppe A der FC/TSV Rödental vor der JFG Lautergrund durch und in der Gruppe B die JFG Obermain vor der JFG Itzgrund. In den Halbfinal- und Platzierungsspielen mussten drei durch Neunmeter entschieden werden. So setzte sich die JFG Lautergrund im Spiel um Platz drei gegen die JFG Itzgrund durch und die JFG Kunstadt-Obermain entschied das Finale gegen FC/TSV Rödental für sich. Der Gastgeber belegte den 8. Platz.

Bei der D1 wurde das Turnier nach Futsal-Regeln gespielt. Der Gastgeber erreichte ungeschlagen vor der JFG Leuchsental Platz 1 in der Gruppe A. Auf den weiteren Plätzen folgten TSVfB Krecktal und die JFG Coburger Land. Das Kopf-an-Kopf-Rennen der Gruppe B zwischen dem SV Ketschendorf und dem TSV Rossach gewann der SVK. Auf den weiteren Plätzen landeten der FC Bad Rodach und die JFG Rödental II. Im Halbfinale hatte der Gastgeber das bessere Ende für sich ebenso wie die JFG Leuchsental.

Um Platz sieben gewann JFG Cob. Land gegen die JFG Rödental und um Platz fünf behielt der TSVfB Krecktal gegen den FC Bad Rodach die Oberhand. Im Spiel um Platz drei setzte sich der SV Ketschendorf mit 4:3 (0:0) im Fünfmeterschießen durch. Im Endspiel trafen zwei gleich starke Mannschaften mit der JFG Leuchsental und dem Gastgeber JFG Coburger Osten aufeinander. Dem Gastgeber reichte eine 1:0-Führung zum Sieg. Als Schiedsrichter fungierten Andreas Kleiber (Unterlauter) und Jonas Meusel (Grub).

Zwischenrunden der E-Junioren in Ebersdorf



Am Samstag richtet die Jugendabteilung des SVG zusammen mit dem Spielgemeinschaftspartner TSV Grub am Forst die Zwischenrunde zur Hallenkreismeisterschaft für E1-Junioren in drei Gruppen aus.

Ab 10 Uhr spielen (SG) FC Haarbrücken, (SG) SC Sylvia Ebersdorf, (SG) TSV Gleußen, (SG) TSV Mönchröden und SV Ketschendorf. - Ab 12.30 Uhr spielen (SG) TSV Scherneck, (SG) TV Ebern, FC Bad Rodach, FC Lichtenfels und SG Rödental. - Ab 15 Uhr spielen (SG) SV Meilschnitz, (SG) TSV Gestungshausen, FC Coburg, FC Redwitz und SG Grub/Garnstadt.

Am Sonntag, 31. Januar. ab 9 Uhr, folgt ein Hallenturnier für E2-Junioren in zwei Vierergruppen.

In der Gruppe A spielen TSV Meeder, TSV Unterlauter, SG Rödental und SV Großgarnstadt, in der Gruppe B FC Haarbrücken, SV Ketschendorf, FV Mistelfeld und TSV Grub am Forst. - Ab 13.30 Uhr beschließen die F1-Junioren ebenfalls mit zwei Vierergruppen das Turnierwochenende.

In der Gruppe A treffen TSV Bertelsdorf, TSV Rossach, Spvg Ahorn und FC Adler Weidhausen aufeinander, in der Gruppe B FC Haarbrücken, FV Mistelfeld, TSV Gestungshausen und SG Grub/Garnstadt. ca