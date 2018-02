CSU will Gesamtkonzept, Hacker setzt auf Isek

Das jüngste Bürgerbegehren habe es gezeigt: Viele Bürger wollen keine massiven Hochbauten auf dem Hubmanngelände. Das sagte Bernhard Schwab und erneuerte die Forderung der CSU-Fraktion nach einem Gesamtkonzept für die Innenstadt.

Da das geplante Vorhaben - Bau eines Bürgerzentrums mit Stadtbücherei auf dem Hubmannparkplatz - nun für ein paar Jahre zurückgestellt werden musste, sollte man die Zeit jetzt nutzen, über Alternativen nachzudenken. Der Hubmannparkplatz selbst könnte ja vielleicht als Grünfläche erhalten werden.

Stattdessen sollte man für die beabsichtigten Vorhaben die städtischen Liegenschaften, einschließlich Vereinshaus, im Blick haben, meinte Schwab.



Ruhe einkehren lassen

Bürgermeister German Hacker (SPD) appellierte an den Stadtrat, in das Thema Ruhe einkehren zu lassen. Schließlich laufe gerade der Isek-Prozess, also eine Beteiligung der Bürgerwünsche an der Gestaltung der Innenstadt. Man werde sehen, welche Ergebnisse die zahlreichen Vorschläge bringen. Freilich sei das Vereinshaus eine Schlüsselfläche für die Entwicklung der Stadt, bestätigte Hacker. bp