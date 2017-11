CSU weist die Rolle des Sündenbocks in Flüchtlingsfrage zurück

"Die Bamberger CSU weist den durchsichtigen Versuch der SPD, die CSU zum Sündenbock in Sachen Flüchtlingseinrichtung zu machen, entschieden zurück!" Mit diesen Worten reagiert der Kreisgeschäftsführer der CSU Bamberg, Florian Müller, auf den Appell von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) an die Verhandlungsführer in Berlin und die Angriffe der örtlichen SPD auf die CSU.

In einer Erklärung gegenüber den Medien am Sonntag wies Müller darauf hin, dass die beiden Vereinbarungen der Stadt Bamberg mit dem Freistaat zur AEO die Unterschrift des SPD-Oberbürgermeisters trügen. "Die Konversion war Chefsache", so Müller. Darüber hinaus hätten alle Fraktionen im Bamberger Stadtrat - also auch die SPD - der Vereinbarung mit der Bayerischen Staatsregierung zur Einrichtung einer Flüchtlingseinrichtung mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1500 Personen zugestimmt.



Kapazität ausgeweitet

Sowohl der SPD-Oberbürgermeister als auch der SPD-Fraktionsvorsitzende hätten an den weiteren Gesprächen mit der Regierung von Oberfranken und der Bayerischen Staatsregierung entscheidend mitgewirkt. Diese Gespräche hätten dazu geführt, dass die Kapazität der Flüchtlingseinrichtung auf bis zu 4500 Personen beziehungsweise mittlerweile 3400 Personen ausgebaut werden könne.

"Nun einseitig die CSU zum Verantwortlichen zu machen, wie es Michael Wehner in seinem Kommentar am Samstag tut, ist vor diesem Hintergrund ebenso ungerechtfertigt wie unangemessen", sagte Müller.

Der Kreisgeschäftsführer der Bamberger CSU zeigt kein Verständnis, dass der Oberbürgermeister vor der Veröffentlichung seines Appells an die Verhandlungsführer in Berlin nicht das Gespräch mit der CSU gesucht habe. Die CSU hätte den Appell inhaltlich "voll und ganz" mitgetragen und diesem so wohl mehr politisches Gewicht gegeben. Um die Interessen der Bewohner Bambergs zu schützen, biete die CSU dem OB dennoch weiterhin ihre Unterstützung an.

Die wichtigsten Ziele dabei seien: 1. Die Reduzierung der tatsächlichen Belegung der Flüchtlingseinrichtung auf maximal 1500 Bewohner. Hier setzt die CSU auf die vereinbarten Evaluierungsgespräche zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der Stadtspitze, die einmal im Jahr stattfinden sollen und die nun anstehen. "Bisher hat sich doch gezeigt, dass die tatsächliche Belegung der Einrichtung die Anzahl von 1500 Personen noch nie überschritten hat", zeigte sich Geschäftsführer Müller in der Mitteilung zuversichtlich.

2. Die tatsächliche Schließung der Flüchtlingseinrichtung im Jahr 2025, wie sie die Bayerische Staatsregierung durch Unterschrift des Ministerpräsidenten sowie weiterer Kabinettsmitglieder bestätigt habe, sowie 3. die dauerhaft spürbare Verbesserung der Sicherheitslage in Bamberg bis zur endgültigen Schließung der Flüchtlingseinrichtung im Jahr 2025. Die Zusage der Zuweisung weiterer Polizistinnen und Polizisten durch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sei in diesem Punkt ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Ruf nach Zusammenarbeit

"Anstatt zu versuchen, die eigene Verantwortung klein zu reden, sollten Oberbürgermeister und Stadtrat zur Erreichung dieser Ziele konstruktiv zusammenarbeiten", so Müller abschließend. Sich gegenseitig Vorhaltungen zu machen, "bringt uns in der Sache nicht voran. Die CSU reicht dem Oberbürgermeister dazu die Hand, aber er muss sie auch annehmen." red