CSU und BA: Busanbindung verbessern

Angesichts weiterer Protestbriefe gegen die aktuelle Busanbindung im südwestlichen Berggebiet haben die Stadtratsfraktionen von CSU und Bamberger Allianz (BA) einen gemeinsamen Antrag an Oberbürgermeister Andreas Starke gestellt.

"Es ist an der Zeit, dass sich die Stadtratsfraktionen der Sache annehmen", so BA-Fraktionsvorsitzender Dieter Weinsheimer, "der Aufsichtsrat der Stadtwerke kann sich offensichtlich nicht über seine eigenen Beschlüsse hinwegsetzen."

Die Fraktionen nehmen in ihrem Schreiben die Klagen und Vorschläge von Bürgern auf. Insbesondere die Benutzer der Linie 908 und die Bewohner im Bereich Lerchenbühl/Staffelbergweg sind mit der neuen Linienführung der Linie 908 beziehungsweise dem Wegfall der Linie 926 unzufrieden.

"Allgemein herrscht Unverständnis und großer Unmut", heißt es in dem Schreiben, das auch die CSU-Stadträte Gerhard Seitz und Anna Niedermeier sowie BA-Stadtrat Michael Bosch unterschrieben haben. "Es wird eine Rückkehr zum alten Fahrplan gefordert."



"Unverständnis und Unmut"

Aufgegriffen wird unter anderem die Feststellung in einem Bürgerschreiben: "Den Fahrgästen zum Klinikum war es zumutbar, die drei- bis vierminütige Schleife über Südwest zu fahren, da sie nicht umsteigen mussten. Es fragt sich auch, ob das neue Angebot zum Klinikum so gut angenommen wird, dass man die neue Regelung beibehalten sollte."

Namens ihrer Fraktionen haben nun die CSU- und BA-Stadträte einen Antrag zur Behandlung des Themas im nächsten Verkehrssenat gestellt.

Ziel soll sein, im neuen Busfahrplan die Linie 908 wieder im 30-Minuten-Takt über den Kaulberg zu führen und im 15-Minuten- Takt ein Umsteigen von der Linie 908 von Südwest zum Klinikum stadteinwärts zum ZOB in den vom Klinikum kommenden Bus zu ermöglichen.

Zur Verbesserung der aktuellen Situation wird vorgeschlagen, die Umsteigemöglichkeiten von den Linien 908 und 912 in die Linie 901 stadteinwärts und von der Linie 901 in die Linie 908 Richtung Südwest so sicherzustellen, dass keine Umsteigezeiten von mehr als fünf Minuten entstehen. red