CSU-Kreisverband besucht Eishockeyspiel

Der CSU-Kreisverband Haßberge besucht am Sonntag, 17. Dezember, das Eishockey-Heimspiel der "Haßfurt Hawks" gegen Devils Ulm/Neu-Ulm im Eisstadion. Dazu gibt es in der Stadiongaststätte "Hawks-Inn" für CSU-Mitglieder ein begrenztes Kontingent, wie Kreisvorsitzender Steffen Vogel mitteilte. Neben einer Vorstellung durch den Vorstandssprecher des Vereins kann während des Spiels die Kabine der Eishockeyspieler besichtigt werden. In lockerer Atmosphäre besteht zudem die Möglichkeit, mit den anwesenden Mandatsträgern der CSU ins Gespräch zu kommen. Der Treffpunkt ist um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist bei Kreisgeschäftsführer Gerhard Zösch erforderlich unter der Telefonnummer 0151/51027616. red