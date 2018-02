CSU: In Sutte droht Verkehrsinfarkt

Die CSU-Stadtratsfraktion hat in einem Antrag die Stadtverwaltung aufgefordert, das vorgelegte Konzept zum Projekt "Sutte/Wasser 2025" gründlich zu überarbeiten. Fraktionsvorsitzender Helmut Müller weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass dies im Interesse und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bambergs dringend erforderlich sei.

Die CSU-Stadtratsfraktion hält das von der Stadt vorgelegte Verwaltungskonzept für das Projekt für nicht ausreichend. Es müsse gründlich überarbeitet und optimiert werden, betonte auch Markus Huml, Sprecher im Verkehrssenat.

"Das Großprojekt Sutte/Mattern stellt für die Stadt eine große Herausforderung dar und darf nicht zu einem längeren Ausnahmezustand führen. Das ist den Bambergerinnen und Bambergern nicht zuzumuten", erklärte Franz-Wilhelm Heller, Sprecher im Bausenat. Es müsse nach Auffassung der CSU während der Baumaßnahmen sichergestellt werden, dass ein Verkehrschaos verhindert werde. Deshalb sei während der Baumaßnahmen eine geänderte Verkehrsführung dringend erforderlich.



"Unzumutbare Bauzeit"

Die CSU-Stadtratsfraktion fordert von der Verwaltung alles zu tun, dass eine unzumutbare Bauzeit von vier Jahren vermieden wird. Unter anderem soll in den Verträgen mit den ausführenden Firmen sichergestellt werden, dass grundsätzliche "Winterpausen" vermieden werden. Gleichzeitig müsse die Durchfahrt der betroffenen Straßen gewährleistet werden.

"Die Verkehrssicherheit der Anwohner hat oberste Priorität. Ebenso muss die Verwaltung alles tun, um die zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger auf ein erträgliches Maß zu reduzieren", so Helmut Müller wörtlich.

Wegen der Erneuerung im Leitungsnetz in Sutte und Matern sollen, wie berichtet, beide Straßen zwischen 2018 und 2021 komplett gesperrt werden. Damit ist die sogenannte heimliche Bergverbindung für längere Zeit nicht mehr befahrbar. Anlass für das fünfeinhalb Millionen Euro teuere Projekt ist der Bau einer Wasserleitung vom neuen Hochbehälter am Altenburghang ins nördliche Berggebiet. red