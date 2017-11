CSU feiert mit dem "Frankensima"

Der CSU Ortsverband Großheirath feierte in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstaltet der Ortsverband am Samstag, 18. November, einen Fränkischen Abend im Landhotel Steiner bei freiem Eintritt. Das Publikum kann sich auf den "Frankensima" Philipp Simon Goletz, der in Untersteinach bei Kulmbach, zu Hause ist, freuen. Der Künstler, ein gelernter und erfahrener Bankkaufmann und Musikfachlehrer, ist aus der Fastnacht in Franken bekannt. Er belustigt mit Wortspielereien und komödiantischem Talent. Zwischen den Gags spielt er Akkordeon. mst