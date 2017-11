CSU besucht Sulzfelder Weingegend

Am Samstag, 11. November, unternimmt die CSU eine Busfahrt nach Sulzfeld am Main. Dort wird die Gruppe durch die Altstadt geführt. Anschließend findet eine Weinprobe mit Brotzeit in der Vinothek Winfried Luckert statt. Abfahrt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in Burgkunstadt. Anmeldungen nehmen Manfred Hofmann, Telefon 09229/7962, und Joachim Ruß, 09572/2875, entgegen. red