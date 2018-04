Crosslauf für Nachwuchs

rs



Die zweite Auflage des Biathlon-Team-Crosslaufes findet am Sonntag, 29. April, in der "Bergdorf Area" in Höhn statt. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen Teamwettbewerb für Schüler bis zur Klasse U14. Ein Team muss immer aus drei Kindern bestehen, darunter mindestens ein Mädchen. "Geschossen" wird mit Tennisbällen in einen Eimer. Die Strecken wurden kindgerecht gewählt. Infos unter www.svhoehn.de