Countdown für Kronacher Sandsteinwerkstatt läuft

Zwei Staffeln





Wo und wie?



red



Ab sofort ist es möglich, sich für die Kronacher Sandsteinwerkstatt anzumelden. Erster Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein freut sich sehr, dass diese traditionsreichen Kunstkurse auch nach dem Tod von Heinrich Schreiber, akademischer Bildhauer und Ehrenbürger der Stadt Kronach, weitergeführt werden können. Zu verdanken ist dies dem Sohn von Heinrich Schreiber, Tobias Schreiber, selbst freischaffender Bildhauer und seit 2017 Leiter der Workshops.In zwei Staffeln (2. bis 13. Juli, 30. Juli bis 10. August) können alle diejenigen, die sich für den typischen Kronacher Sandstein als bildhauerisches Material begeistern, in wunderschöner und kreativer Atmosphäre individuelle Objekte und Figuren schaffen. Aufgrund der besonderen Baustellensituation in diesem Jahr auf der Festung Rosenberg finden die Kurse 2018 im Atelier von Tobias Schreiber im Dobersgrund statt.Die Anmeldeunterlagen können in der Tourist-Information Kronach (Marktplatz 5, Telefon 09261/97236) bestellt oder auf www.kronach.de eingesehen werden.