Container neben Supermarkt brannte

Zu einem Containerbrand rückten die Bad Kissinger Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 17.50 Uhr ins ehemalige Kasernengelände in Bad Kissingen aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand einer der insgesamt drei Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Supermarktes "Kaufland" in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Da sich der Container nicht von selbst entzündet haben kann, muss ein Unbekannter einen brennenden Gegenstand hineingeworfen haben, vermutet die Polizei. Den Sachschaden am Behälter schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol