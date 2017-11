Container bleiben stehen

Das Landratsamt Kulmbach teilt mit, dass der Containerstellplatz in der Seidenhofer Straße in Burghaig nun doch vorerst erhalten bleibt. Die Container für Glas und Alu/Weißblech wurden jedoch Richtung Sportgelände verschoben. Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass es sich zum Schutz der direkten Anwohner nach wie vor vorbehält, den Platz komplett aufzulösen. Eindringlich bittet die Abfallberatung deshalb die Bürger nochmals darum, sich strikt an die Einwurfzeiten an Werktagen von 8 bis 19 Uhr zu halten. red