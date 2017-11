Concorden führen "Ein Mädchen muss her" auf

Die Laienspieler des Radfahrervereins Concordia zeigen am Wochenende das Lustspiel in drei Akten "Ein Mädchen muss her" und führen so eine Tradition fort.

Die Premiere ist am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr im Haus der Bäuerin. Am Sonntag sind um 13 und 18.30 Uhr Aufführungen. Am Freitag, 24., und am Samstag, 25. November, heißt es jeweils um 19.30 Uhr "Vorhang auf!", während am Sonntag, 26. November, um 18.30 Uhr die letzte Vorstellung beginnt. Die Saalöffnung ist eine Stunde vor Spielbeginn. Restkarten gibt es nur noch bei Nicole Eiermann, Kreuzbachstraße 9 , Telefon 09573/330478, sowie an der Abendkasse. E