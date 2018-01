Coburgs Grüne mit neuer Spitze

Bei ihrer Mitgliederversammlung wählten die Coburger Grünen Michael Dorant zum neuen Vorstandssprecher, der nun gemeinsam mit Kevin Klüglein den Kreisverband (KV) führen wird.

Diese Wahl war turnusgemäß nicht vorgesehen, doch musste sie stattfinden, nachdem Michael Eckstein, der Bundestagskandidat, seinen Posten als Vorstandssprecher krankheitsbedingt niedergelegt hat.

Michael Dorant bringt sich seit vielen Jahren in die politische Arbeit des KV ein, er war schon zum wiederholten Male auch der Organisator und Mitgestalter des grünen Wahlkampfs vor Ort. Auch kandidierte Michael Dorant wiederholt für die Wahl des Stadtrates; 2014 war ihm auch fast der Einzug ins städtische Parlament geglückt.

Michael Eckstein, der dem KV als Mitglied selbstverständlich treu bleibt und auch eine Zusage für eine politische Mitarbeit gegeben hatte, lobte den neuen Vorstandssprecher und bedankte sich vor allem bei ihm für die tatkräftige Unterstützung im Wahlkampf zum Bundestag. Selbstverständlich dankte er auch allen anderen treuen Helfern.

Während der Hauptversammlung berichteten die Vorstandssprecher von den vielfältigen Aktionen, die während des vergangenen Jahres durch den KV organisiert und durchgeführt wurden, zum Beispiel die Aktion Mahnwache für Menschenrechte oder die Unterschriftensammlung gegen den Einsatz von Glyphosat.

Auch die Stadtratsarbeit kam nicht zu kurz, denn die vier grünen Stadträte berichteten anschaulich von ihrer Arbeit in den verschiedenen Senaten und Gremien. Martina Benzel-Weyh als Fraktionsvorsitzende nannte in ihrem Bericht die jüngsten Diskussionen um den Eilantrag zur Interimsspielstätte eine "absolute Blamage" für die Stadt Coburg.

Es fanden im weiteren Verlauf der Versammlung auch Wahlen zum Beirat statt. Da Michael Dorant lange einen Posten als Beisitzer im Vorstand des KV innehatte, war eine Nachwahl notwendig geworden. Stephan Engel ist sein Nachfolger; er lebt seit einigen Jahren in Coburg und interessiert sich seit langem für grüne Politik. Im Wahlkampf war er Ideengeber für viele Veröffentlichungen. Als weiteres Mitglied in den Beirat der Grünen wurde Daniel Lochner gewählt. Lochner ist 28 Jahre jung und kann frischen Wind in den Vorstand bringen. Damit ist der Beirat nun einer Mitteilung zufolge auf fünf Mitglieder angewachsen.

Mit zwei Anträgen zur Umstrukturierung innerhalb der Finanzen des KV und zur Neuorganisation der Jahreshauptversammlung durch die Schatzmeisterin, Ina Sinterhauf, endete die Versammlung. Die Anträge wurden im Übrigen mit einigen wenigen Gegenstimmen angenommen. red