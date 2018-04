Coburger Vießmann und Honold mit Klassensieg

Strahlendes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein gab es bei der diesjährigen Pressecker Orientierungsfahrt "Rund um die Plassenburg". Am Start waren auch zwei Coburger Fahrduos. Dieter Strunz und André Wittmann starten in der Profiklasse sowie Andreas Vießmann und Volker Honold bei den Amateuren (beide AMC Coburg im ADAC). Für Strunz und Wittmann, immerhin amtierende Orientierungsmeister in Nordostoberfranken, lief es an diesem Tag nicht gut. Sie fassten tief in den "Strafpunktetopf" (393 Punkte) und landeten lediglich auf Rang 14. Besser kam das Team Vießmann/Honold durch den Wettbewerb. Sie gewannen mit 232 Strafpunkten die Klasse der Amateure.

Fahrtleiter Erich Denzler hatte tief in seine Erfahrungskiste gegriffen und den Startern eine überaus anspruchsvolle Aufgabenstellung mit Pfeil- und Punktskizzen, Koordinatenpunkten und Chinesenzeichen mit 13 Schnipseln auf sechs Seiten zusammengestellt. Gefahren wurde auf unterschiedlichstem Geläuf, darunter Asphalt, Beton, Pflaster, Schotter und völlig unbefestigten Wegen.

Allerdings zog es an diesem frühlingshaften Tag nicht nur die Motorsportler ins Freie, auch zahllose Spaziergänger und Radfahrer und Ökonomen bevölkerten die Feld- und Waldwege, so dass es hin und wieder zu unverhofften Begegnungen der besonderen Art gab. Bei gegenseitiger Rücksichtnahme gingen diese Begegnungen jedoch völlig problemlos über die Bühne. Die oberfränkischen Orientierungssportler blicken nun erwartungsvoll auf die zweite Saison, die allerdings erst im Herbst startet. gpp