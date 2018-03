Coburger verpassen Medaille bei "Bayerischer"

Die Laufseniorinnen des TV 48 Coburg, Christine Schrenker, Christine Lieb und Tanja Neubauer sind nicht ganz zufrieden von der bayerischen Crossmeisterschaft zurückgekehrt. Austragungsort war die kleine niederbayerische Stadt Ruhstorf, nahe der österreichischen Grenze. Am Start waren auch die beiden ehemaligen 48er Christian Oppel (TSV Penzberg) und Florian Beck (TG Augsburg).

Ein eisiger Wind und minus zehn Grad machte es den Läufern schwer. Das Frauentrio des TV 48 Coburg ging im Rennen der Seniorinnen W35 bis W70 über 6250 Meter an den Start. In der Teamwertung der W50/55 errang es Rang 4. Den Bronzeplatz, den sie anpeilten, verfehlten sie knapp. Schrenker war mit 27:00 Minuten am schnellsten unterwegs, trotz dieser starken Zeit reichte es aber nur zu Platz 5 in der stark besetzten Altersklasse W50. Neubauer kam auf Platz 9 in 29:28 Minuten, Lieb freute sich über Platz 4 in der W55 in 30:56 Minuten. Auch wenn die Enttäuschung über den verfehlten Bronzeplatz relativ groß war, fuhr das Trio letztlich erhobenen Hauptes nach Hause.

Jakob Häfner vom TV 48 Coburg musste aufgrund einer Erkältung seinen Start als Favorit der M14 absagen. Hervorragend präsentierte sich Christian Oppel im Rennen der Männer über 8750 Meter. Er zeigte ein couragiertes Rennen und wurde in 27:44 Minuten Fünfter und kam mit seiner Augsburger Mannschaft auf Platz 3 in der Teamwertung.

Auch Florian Beck durfte zufrieden sein. Bei der Mittelstrecke der Männer über 5000 Meter erreichte er Rang 9 in 15:47 Minuten. In der Teamwertung gewann er mit dem TSV Penzberg Bronze. uz