Coburger Stadtkapelle wird ICE-Passagieren den Premierenmarsch blasen

Da werden die Passagiere im ICE 1511 von Berlin nach München aber staunen. Wenn sie am Sonntag, 10. Dezember, um 15.02 Uhr im Coburger Bahnhof einfahren, werden sie dort von der Stadtkapelle musikalisch empfangen. Das hat Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) im Rahmen einer Sitzung des gemeinsamen ÖPNV-Ausschusses von Stadt und Landkreis Coburg verraten.

Das Brimborium rund um den Zug hat guten Grund, schließlich wird der ICE 1511 der erste Hochgeschwindigkeitszug sein, der fahrplanmäßig in Coburg einfährt. Eine gute halbe Stunde später wird dann auch der erste aus München kommende ICE in Coburg halten. Wenn auch die Details noch nicht geklärt sind, so konnte sich der Oberbürgermeister gut vorstellen, dass Teile des Stadtrates den ICE 706 zu einem "Betriebsausflug" nutzen werden: Coburg (Abfahrt: 15.52 Uhr), Berlin (Ankunft: 18.30 Uhr), Berlin (Abfahrt: 19.28 Uhr) und wieder zurück nach Coburg (Ankunft: 22.04 Uhr). Ein paar Dutzend Fahrscheine, das versicherte Norbert Tessmer, habe sich das Rathaus schon mal gesichert.

Norbert Tessmer scheint mit seiner Vorfreude auf die Zug-Verbindung nach Berlin offensichtlich nicht alleine zu sein. Im ÖPNV-Beirat berichtete der Oberbürgermeister aus Gesprächen mit der Vertretern der Bahn, dass am Coburger Ticketschalter im Bahnhof die Fahrscheine für ICE-Verbindung sehr stark nachgefragt werden.

Unterdessen dringen auch erste Details zum Festprogramm rund um die Freigabe der Neubaustrecke zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag, 7. Dezember, wird es für geladene Gäste einen Staatsempfang auf der Nürnberger Kaiserburg geben. Vermutlich wird dazu ein Sonder-ICE aus Coburg nach Nürnberg fahren. Dass es nach der Veranstaltung nach Lage der Dinge allerdings keine Verbindung retour geben wird, nahmen Tessmer, Landrat Michael Busch (SPD) und die restlichen Mitglieder des ÖPNV-Beirats mit einem verwunderten Schmunzeln zur Kenntnis. Medial größere Aufmerksamkeit wird dann der mit jeder Menge Prominenten besetzte Premiere-ICE am Freitag, 8. Dezember, nach Berlin auslösen. Wer da alles drinnen sitzt, ist aber noch nicht bekannt. bk