Coburger Literaturkreis präsentiert Lesung mit Jana Hensel

Viel Lob hat die Autorin Jana Hensel für ihr Romandebüt "Keinland" erhalten. Literaturfans in Coburg können sich jetzt selbst ein Bild machen. Denn auf Einladung des Coburger Literaturkreises kommt Jana Hensel am Donnerstag, 15. Februar, zu einer Lesung in die Vestestadt. Im Pavillon des Kunstvereins Coburg liest sie aus "Keinland", einem "Liebesroman", wie der Untertitel heißt (Beginn: 19.30 Uhr).

Doch "Keinland" ist weit mehr als ein Liebesroman, es ist auch ein Roman über Schuld, Erinnerung, Herkunft und Grenzen. Die Protagonisten sind Nadja, eine junge, noch in der DDR geborene Journalistin, und der Unternehmer Martin, der als Sohn von Holocaust-Überlebenden nach der Wiedervereinigung nach Israel auswanderte.

Die beiden lernen sich kennen, als Nadja ein Interview mit Martin führen wollte. Sie kommen sich näher - doch es bleibt von Anfang an eine Fremdheit.



Heimat, Geschichte, Schicksal

Zu vieles liegt zwischen den beiden: biografische Erfahrungen, geografische Entfernung und eine Vergangenheit, die nicht nur mit den eigenen Lebensläufen zu tun hat. Letztlich sind sie, so Martin Kluger in einer Besprechung, "Spätopfer jüngerer deutscher Geschichte".

Nadja kommt mit dem wiedervereinigten Deutschland nicht zurecht, und Martin fühlt sich weder in Deutschland noch in Israel heimisch.

Das falsche Land, das richtige, das neue, das heilige - Jana Hensel lotet die Grenzen zwischen zwei Liebenden aus und umkreist unsere Auffassung von Heimat, Geschichte und Schicksal und stellt mit ihren Charakteren die Frage, wie weit die Vergangenheit unser Leben bestimmt. Jana Hensel, geboren 1976 in Leipzig, studierte Germanistik in Leipzig, Aix-en-Provence und Berlin. Mit "Zonenkinder" wurde sie 2002 schlagartig bekannt. Seither arbeitet sie als Journalistin für viele Zeitungen und Zeitschriften. 2010 gewann sie mit dem Theodor-Wolff-Preis eine der wichtigsten journalistischen Auszeichnungen. "Keinland" ist ihr literarisches Debüt. clk/as