Coburger entblößt sich vor Kindern

Weil er sich mehrmals vor Kindern entblößt hatte, muss sich jetzt ein 76 Jahre alter Mann aus Coburg strafrechtlich verantworten. Polizeibeamte konnten ihn am vergangenen Freitag vorläufig festnehmen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken mitteilte.

Der Senior hatte sich seit einiger Zeit immer wieder am Bahnhof in Bad Staffelstein aufgehalten und dort offenbar gezielt auf Kinder gewartet, die ohne Begleitung nach Schulschluss auf den Zug nach Hause warteten. Bis dieser eintraf, entblößte sich der Mann vor einigen, überwiegend elf Jahre alten Kindern. Nachdem sich eines der Kinder Ende September an eine Vertrauensperson gewandt hatte und die Polizei informiert worden war, nahmen Polizeibeamte aus Bad Staffelstein sowie die Kriminalpolizei Coburg umgehend die Ermittlungen auf. Zwischenzeitlich überprüften die Polizisten auch immer wieder das Bahnhofsgelände. Am Freitag meldete sich ein Kind über Notruf und teilte mit, dass der gesuchte Mann wieder am Bahnhof aufgetaucht sei. Der 76-Jährige wurde dort vorläufig festgenommen. Nach umfassenden Ermittlungen der Kripo Coburg wird der Beschuldigte nun für seine Taten zur Verantwortung gezogen. pol