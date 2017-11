Coburger Benefiz- Konzert

Ein Benefiz-Konzert zum Jubiläum "50 Jahre terre des hommes" findet am Dienstag (19.30 Uhr) in Coburg statt. Im Haus Contakt musizieren Megumi Ikeda (Violine), Kyoko Frank (Klavier) und Philipp Grzondziel (Klarinette). Auf dem Programm: Werke von Arutjunian, Debussy und anderen. Im Klarinettentrio von Brahms wirkt Martin Smith mit, derzeit Solocellist im Philharmonischen Orchester des Landestheaters. Der Erlös ist für Schulprojekte in Afghanistan bestimmt. - Eintritt: 15 Euro, Schüler und Studenten fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann und an der Abendkasse. ct