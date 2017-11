Coburg wacht zu spät auf

Der HSC 2000 Coburg II hat am Sonntagabend in der 3. Handball-Liga Ost beim bisherigen Tabellenschlusslicht, der SG Bruchköbel, mit 23:24 verloren. Die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig geriet von Anfang in Rückstand, teilweise mit bis zu sechs Toren (16:10, 35.). Vier Minuten vor Spielende brachte Kenny Schramm die Coburger wieder auf ein Tor heran (23:22), doch die Aufholjagd kam zu spät. Für den HSC trafen Andreas Wolf (5 Tore) und Marvin Munoz (4) am besten. ct