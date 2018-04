Christlich und prägend

Seit über einem Jahrhundert prägt die KAB Haig das kirchliche Leben in der Pfarrei mit. Die rührigen KABler beteiligen sich an den Festen und kirchlichen Anlässen und bereichern diese mit einer Fahnenabordnung. Zudem gestalten sie Kreuzwege, Maiandachten und Rosenkränze. Seinen Mitgliedern bietet der Ortsverband, der 2015 sein 110. Jubiläum feierte, viele gesellige Aktivitäten. 2017 war erneut von großem ehrenamtlichem Engagement geprägt und das Jahresprogramm gut gefüllt, wie Vorsitzender Andreas Endes ausführte. Auf sehr guten Zuspruch stießen drei interessante Vorträge. KEB-Geschäftsführer Stephan Renczes referierte im Juli über "Martin Luther in der Reformation im Kronacher Raum" sowie im September über "die Sommer-Residenz Schloss Seehof - Bau und Sommerparks", während Stefan Nüchterlein im November über

"Indonesien - Insel Java und Bali, Kawah Ijen" sprach. Da der Vortrag von Renczes über Schloss Seehof auf großes Interesse stieß, wird man am 4. August gemeinsam mit dem KEB-Geschäftsführer einen Ausflug dorthin unternehmen.

Dem engagierten Ortsverband zollte Ehrenkreisvorsitzende Gabi Zeuß namens des KAB-Kreisverbands viel Lob. Sie gab einen Überblick über die Veranstaltungen auf Kreis- und Diözesanebene und stellte das neue KAB-Leitthema der kommenden vier Jahre vor. Bis 2021 wolle man sich mit der "Globalisierung der Gerechtigkeit" als zentraler Aufgabe des 21. Jahrhunderts beschäftigen. Hierzu zählt insbesondere auch eine gerechte Entlohnung für alle - weltweit. "Die Menschenwürde und Arbeit muss weltweit ermöglicht werden", so der Appell der KAB. Zeuß freute sich sehr, dass bei den Sozialwahlen 2017 die ACA (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen) im Landkreis Kronach bundesweit den höchsten Stimmenanteil erreichen konnte. Stolze 17,6 Prozent hatten sich für die zusammengeschlossenen Verbände KAB, Kolpingwerk Deutschland und den Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) entschieden. Dies sei mit Sicherheit auch den Wählern aus den Ortsverbänden zu verdanken. Die Grüße der Gemeinde Stockheim übermittelte Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth. Er dankte dem Ortsverband, sich für christliche Anliegen in der Politik und der Gesellschaft starkzumachen sowie für eine solidarische und gerechte Gesellschaft zu kämpfen. Zudem würdigte er die den Mitgliedern angebotenen geselligen Aktivitäten.

Per Akklamation erfolgten die Neuwahlen für vier Jahre. Vorsitzender bleibt Andreas Endes. Zum neuen Kassier wurde Wolfgang Beetz gewählt. Dieser tritt in die Fußstapfen von Georg Nüchterlein, der dieses Amt vier Jahrzehnte innehatte. Dem Vorstand gehören die Beisitzer Petra Förtsch, Conny Beetz, Christa Nüchterlein, Georg Nüchterlein und Hedwig Endes an. Die Kasse wird weiterhin von Norbert Kreul und Adelbert Förtsch geprüft. Weitere Funktionen des Vorstands bleiben vakant. Mit einem Geschenk bedankte sich der Vorsitzende beim ausgeschiedenen Beisitzer Dieter Wich für dessen Engagement.

Das Ehepaar Christa und Georg Nüchterlein hält der KAB Haig seit 50 Jahren die Treue. Dafür wurden die beiden nun vom Ortsverband geehrt. Dem langjährigen Kassier wurde zusätzlich noch eine außergewöhnliche Auszeichnung zuteil. Das Ehepaar zog 1965 nach Haig und trat drei Jahre später in die KAB Haig ein. Christa Nüchterlein leitete den Ortsverband über einen langen Zeitraum hinweg und wurde für ihre außerordentlichen Verdienste bereits zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Georg Nüchterlein war bis zum Tag der

Jahreshauptversammlung 40 Jahre Kassier des Ortsverbands. Zeuß überreichte beiden jeweils eine Urkunde mit einem Dankschreiben des KAB-Bundesverbands mit Anstecknadel. Als Zeichen höchster Anerkennung bedachte sie zusätzlich den sichtlich ergriffenen und vollkommen überraschten Jubilar mit der nur sehr selten verliehenen Auszeichnung der roten Verdienst-Ehrennadel des KAB-Diözesanverbands. Heike Schülein