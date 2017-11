Christian Wachter hält Neuseser auf Kurs

Der SV Neuses hat das Spitzenspiel der A-5 in Ziegelerden mit 1:0 gewonnen und bleibt auf Meisterschaftskurs. Auf Rang 2 rückte die SG Schmölz vor. Drei der sieben Spiele mussten abgesagt werden.



FSV Ziegelerden -

SV Neuses 0:1 (0:0)

In einem kampfbetonten Spiel entführte der Tabellenführer die Punkte vom FSV. Die Heimelf gestaltete die Partie von Beginn an ausgeglichen. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab, und Torchancen waren selten. Die Gäste waren spielerisch besser und bauten auch mehr Druck auf.

Kurz nach der Pause ging der SV Neuses nach einem Eckball in Führung. Der FSV drängte bis zum Schluss auf den Ausgleich. Ein Treffer blieb den tapfer kämpfenden Ziegelerdenern aber verwehrt.

Tor: 0:1 Wachter (51.) / SR: Naue-Schütz. sts



FC Wallenfels II -

SG Höfles/Fi. 5:2 (2:0)

Der FC Wallenfels war von Beginn an spielbestimmend und ließ keinen Zweifel am Erfolg aufkommen. Bis zur Pause lag man durch zwei Treffer des dynamischen Julian Leipold bereits sicher in Führung.

Man hielt auch nach dem Wechsel den Druck aufrecht. Nach dem dritten Treffer durch Schmid und einer Ampelkarte für die Gäste schlich sich jedoch der Schlendrian ein,was die Höfleser zu zwei Toren nutzten. FC-Torjäger Wolfram gab jeweils kurz danach die Antwort, so dass am Ende ein ungefährdeter 5:2- Sieg gegen nie aufsteckende Gäste zu Buche stand.

Tore: 1:0 J. Leipold (12.), 2:0 J. Leipold (21.), 3:0 Schmid (54.),

3:1 Jörg (60.), 4:1 Wolfram (67.),

4:2 Schatz (82.), 5:2 Wolfram (85.) / SR: Morgener (FC Ludwigschorgast). gst



SG Schmölz -

FC Mitwitz III 3:0 (1:0)

Am Ende stand für die Gastgeber ein verdienter Arbeitssieg, wenn auch das vermeintlich deutliche Ergebnis etwas über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Die Gäste spielten über die gesamte Distanz ebenso leidenschaftlich und kämpferisch wie die Heimelf, verpassten es jedoch, das gegnerische Tor zu treffen. Selbst ein Foulelfmeter landete nur an der Latte, und den Rest vereitelte der gut aufgelegte heimische Torwart.

Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, und die SG Schmölz/Theisenort zeigte wieder einmal mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent. Die Entscheidung fiel in dieser Partie demnach erst kurz vor dem Ende, als Lukas Prazak seine Chance zum 2:0 nutzen konnte.

Tore: 1:0 Zazrivec (36.), 2:0 Prazak (79.), 3:0 Pülz (92.) / SR: Tragelehn (SV Rothenkirchen).



SV Seelach -

SG Roth-Main II 2:5 (1:3)

Der SV Seelach muss weiter auf den ersten Sieg seit Anfang September warten. Dabei sah es zunächst noch gut aus, denn Jens Jüngling gelang die frühe Führung. Mit einem Doppelschlag drehten die Gäste jedoch die Partie. Der zweite Treffer von Jens Jüngling ließ nochmals kurz Hoffnung aufkeimen, die jedoch Gästespieler Homuth schnell mit dem 2:5 im Keim erstickte.

Tore: 1:0 J. Jüngling (3.), 1:1 Pinhart (16.), 1:2 Pinhart (24.), 1:3 Brosemann (41.), 1:4 Eigentor (58.), 2:4 J. Jüngling (64.), 2:5 Homuth (75.) / SR: F. Börner (Neustadt). red