Christian Reinlein wird Chef beim Technischen Hilfswerk in Kulmbach

Das Technische Hilfswerk (THW) bekommt einen neuen Ortsbeauftragten. Nach über 21 Jahren an der Spitze des Ortsverbands trat Norbert Groß bei der Wahl nicht mehr an. Als neuer Ortsbeauftragter wurde sein bisheriger Stellvertreter Christian Reinlein einstimmig gewählt. Anfang nächsten Jahres wird es die offizielle Amtsübergabe geben.

Eine Ära geht zu Ende. Für Norbert Groß kein Problem, denn: "Der Tag hat eben nur 24 Stunden. Und oberste Priorität hat zuerst meine Familie und danach meine vor zwei Jahren gegründete Firma NEG in Kasendorf. Da bleibt deutlich weniger Zeit für das Hobby. Nun steht mein Wunschkandidat als Nachfolger ganz oben. Er wird den Ortsverband wie bisher auf Kurs halten", betont Groß. "Ich bleibe dem OV selbstverständlich erhalten und werde Christian stets ein loyaler und zuverlässiger Vertreter und Berater sein."

Groß begann seine Tätigkeit im THW 1981. Nach zahlreichen Fortbildungen übernahm er 1990 als Zugführer den Bergungszug, später Technischen Zug genannt.Sechs Jahre später wurde Groß zum Ortsbeauftragten des bestellt. Er besuchte über 35 Lehrgänge.

Als Ortsbeauftragter pflegte Groß intensive Kontakte zu den Feuerwehren, Rettungsorganisationen und Kommunen, so dass das THW zu einem verlässlichen Partner in der örtlichen Gefahrenabwehr im Landkreis geworden ist. Für seine Verdienste um das THW wurde Groß mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Reinlein begann seine Laufbahn beim THW 2002. Nach seinen Stationen im Technischen Zug als Trupp- und Gruppenführer holte ihn Groß 2011 als seinen Stellvertreter in den OV-Stab, wo er sich große Verdienste beim Aufbau des LuK-Stabs erwarb und das Ausbildungsniveau deutlich erhöhte. Auch hat er sein Engagement in die Öffentlichkeitsarbeit sowie in die Helferwerbung gesteckt. Sein Verdienst ist es, dass Kulmbach über die meisten einsatzfähigen Helfer im Geschäftsführerbereich Hof verfügt: Das war Grundlage für die Zuteilung einer weiteren Fachgruppe, der "Schweren Bergungsgruppe" ans THW Kulmbach.

Komplettiert wird das Führungstrio durch Jennifer Baumüller als stellvertretende Ortsbeauftragte. Sie ist die erste Frau in der Geschichte des THW Kulmbach, die diese Position bekleiden wird. red