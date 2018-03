Christa Manser 80

Christa Manser feierte im Kreis ihrer Familie ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin kam 1960 durch Heirat mit Ehemann Helmut Manser nach Weißenbrunn. Geboren ist sie in Breslau an der Oder im Westen von Polen. 1945 ist sie als siebenjähriges Kind mit ihrer Schwester geflüchtet und fand letztlich in Johannisthal eine Bleibe. Sie ging hier zur Schule. Zu den ersten Gratulanten zum Ehrentag zählten Tochter Elke Endres, Schwiegersohn Dieter Endres und Enkeltochter Melanie. An der Geburtstagsfeier konnte Ehemann Helmut Manser wegen Klinikaufenthalt leider nicht teilnehmen. Die aufgeschlossene und rüstige Achtzigerin nimmt noch rege am Dorfgeschehen teil. Die Tageszeitung gehört zu ihrer täglichen Lektüre. Bürgermeister Egon Herrmann sprach Glückwünsche im Namen der Gemeinde Weißenbrunn aus. Pfarrer Christoph Teille sprach Glück- und Segenswünsche im Namen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde aus. eh