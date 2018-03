Chorgemeinschaft blickt auf ein aktives Jahr zurück

Der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Thulba war neben den Ehrungen die Neuwahl des Vorstands. Mit der 2. Vorsitzenden Renate Heid und Schriftführerin Bianca Rudolf Büchner standen zwei langjährige und verdiente Mitglieder nicht mehr zur Verfügung. Bei den beiden bedankte sich die erste Vorsitzende Sieglinde Bürger ganz herzlich und überreichte ein Geschenk. Die Vorsitzende hatte sich schon im Vorfeld der Versammlung Gedanken über die Neubesetzung gemacht, und so lief die Neuwahl schnell und reibungslos über die Bühne. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende Sieglinde Bürger, 2. Vorsitzender Wolfgang Rügamer, Kassier ist Annemarie Emmert, Schriftführer Carmen Newell. Beisitzer sind Bernhard Fenn, Carina Baus und Elisabeth Wegemer, Kassenprüfer sind Gudrun Werner und Karin Friedrich.

Die Ehrungen wurden von Paul Kolb, dem Vorsitzenden des Sängerkreises Schweinfurt, vorgenommen. Er lobte die tolle Arbeit von Sieglinde Bürger und ihrem Team. Eine besondere Ehrung wurde Chorleiter Nikolaus Metz zuteil. Er wurde für 25 Jahre Chorleitung vom Fränkischen Sängerbund und dem Deutschen Chorverband geehrt und bekam die silberne Ehrennadel. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Hans Weinert von Sieglinde Bürger eine Urkunde und ein Geschenk.

Sieglinde Bürger berichtete von 14 großen Chorauftritten des Traditionschors und von fun@music. Ein Höhepunkt war das Adventskonzert in der Thulbaer Kirche, das von Bernhard Fenn organisiert wurde und sehr gut ankam. Insgesamt zählt der Chor 82 Mitglieder, darunter 57 passive und 25 aktive Mitglieder, die zum Teil in beiden Chören auftreten. Neu im Team der Chorleiter ist Magdalena Schatz. Sie betreut den neuen Kinderchor. Sehr gut kam das Chor-Café an. Der Dank ging an alle Beteiligten.

In seinem Bericht erinnerte Chorleiter Nikolaus Metz die Mitglieder, weiter an der Mitgliederwerbung aktiv teilzunehmen. Magdalena Schatz berichtete von einem Auftritt des Kinderchors in Stangenroth. Sie plant die Einrichtung eines Projektchors, in dem vor allem Kinder der 4. bis 6./7. Klasse willkommen sind.

Die von der Vorstandschaft vorgelegte Geschäftsordnung wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen.

Als Mitglied der Vorstandschaft bedankte sich Bernhard Fenn für die tolle Arbeit von Sieglinde Bürger und überreichte eine kleine Überraschung. Er gab einen Ausblick auf das Sommerkonzert "Sommersongs in alten Mauern" am 10. Juni, das erste eigene Konzert in der Pfarrkirche Thulba. Noch offen ist, ob und wohin der Vereinsausflug gehen soll. Hier soll auch noch mit anderen Vereinen gesprochen werden. sml