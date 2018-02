Chor singt im Schloss

red



Der Chor "Gregorianika goes Pop" gastiert am 19. August in Heiligenstadt. Das Konzert findet um 19 Uhr auf Schloss Greifenstein statt. Das Programm besteht aus völlig neu arrangierten Eigenkompositionen und beliebten Klassikern im Pop-Style, was auch sicher ein jüngeres Publikum ansprechen wird. Begleitet von Querflöte, Melodica, Keyboard und atmosphärischen Klängen zeigt sich der Chor in einem neuen Licht und unterstreicht eindringlich seine Vielseitigkeit sowie unnachahmliche vokale Performance, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Karten sind erhältlich online über www.reservix.de , im Bürgerbüro Heiligenstadt, Hauptstraße 21, Tel. 09198/929931, bei der Touristinfo Hollfeld, Marienplatz 18, Tel. 09274/98015, in der Stadtapotheke Ebermannstadt, Hauptstraße 1, Tel. 09194/333 und für Kurzentschlossene an der Abendkasse.