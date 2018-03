Chor leistet Nachwuchsarbeit

Vereinsvorsitzender Werner Zoufal streifte bei der Hauptversammlung der Sängervereinigung Bad Rodach im evangelischen Gemeindehaus die Auftritte des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren das Singen in der Morizkirche zum Tagesausklang sowie der Musicalabend im Haus des Gastes. 44 Chorproben fanden statt. Die eifrigsten Teilnehmerinnen waren Marion Lachenmayer mit 43 Stunden, gefolgt von Brigitte Gerlich und Antonie Schramm mit je 42 Stunden. Sie freuten sich über einen kleinen Blumenstrauß. Der Vorsitzende sprach die Kooperation mit der Grundschule Bad Rodach an. 20 Schüler der 1. und 2. Klasse erhalten musikalischen Unterricht von Gary O'Connell. Damit soll Nachwuchsarbeit für die Gesangvereine geleistet werden.

Der Blick der Sängervereinigung richtet sich in diesem Jahr auf das 175-jährige Bestehen des Vereins im kommenden Jahr. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der Chor weitere öffentliche Auftritte forciert, da das Singen in der Kirche am Karfreitag und am Heiligen Abend entfällt. Der Grund liegt daran, dass die evangelische Kirchenleitung der Meinung ist, dass die Liturgie des Gottesdienstes zu kurz komme, wenn der Chor die Kreuzigung des Herrn singe, da dieser Auftritt rund eine Dreiviertelstunde dauert - und das wäre dann ein Konzert. Die Johannispassion von Schütz wird der Chor in diesem Jahr am Palmsonntag in Hildburghausen und am Karfreitag in der Kirche in Gauerstadt mit der Kantorei von Hildburghausen singen. Den Vertrag mit der Kirche hat die Sängervereinigung gekündigt.

Werner Zoufal bedankte sich bei allen Sängern. Ein großer Dank galt auch der Chorleiterin Julia Lucas. Weiter plädierte Zoufal für flexibles Singen, nicht mehr so fest an das Kirchenjahr gebunden. 82 Mitglieder, davon 25 Aktive, hat der Verein. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Nicola Grams gab ihr Amt zurück. Dieses Amt bekam Sabine Lien. Karin Günther