Chor besingt das verlorene Paradies

"Eden - von unserer unstillbaren Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies" so lautet der Titel des neuen Konzertes, das der Evangelischen Freundeskreis Hof (EFH) mit Chor und Band am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Wenzeslaus in Litzendorf gibt. Der Eintritt ist frei. Kinder werden im Gemeindesaal betreut. In dem Konzert geht es um die Urmutter Eva, die von zwei Mädchen gefragt wird, warum es auf der Erde nicht mehr so schön ist wie damals im Paradies. Und Eva erzählt den lauschenden Kindern vom Zerbrechen der Freundschaft zwischen Mensch und Gott, aber auch von der Schönheit des Paradieses und unserer unstillbaren Sehnsucht danach. Foto: pr