Chor aus Ludwigsburg gibt geistliches Konzert in Frauendorf

Das Vocalensemble Ludwigsburg gibt am Freitag, 4. August, in der Pfarrkirche St. Ägidius in Frauendorf um 19 Uhr ein geistliches Konzert. Das Programm beinhaltet Motetten von J. S. Bach, "Fürchte dich nicht" und "Jesu, meine Freude" sowie weitere Chor- und Orgelwerke von Mendelssohn Bartholdy, Kaminski und Gluck. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Vocalensemble Ludwigsburg ging Anfang der 1980er Jahre aus dem Kammerchor des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Ludwigsburg hervor. Das Repertoire der 15 bis 20 Sänger reicht von der frühen Mehrstimmigkeit des 14. Jahrhunderts bis zu Chorstücken aus dem 20./21. Jahrhundert, Motetten von Dufay, Schütz, Bach, Mendelsohn, Brahms, Bruckner, Reger, Liszt, Gospels und Spiritual-Bearbeitungen. Auch weltliche Musik, Madrigale, Chansons und Lieder singt der Chor.

Die Sänger (größtenteils aus dem Raum Ludwigsburg und Bad Mergentheim) treffen sich mehrmals im Jahr zu Proben in Ludwigsburg oder Bad Mergentheim sowie zu Probenwochen an wechselnden Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch Südfrankreich. Seit 1985 steht das Ensemble unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Müller. Er ist seit 1992 Kirchenmusiker am Münster St. Johannes in Bad Mergentheim, Dekanatskirchenmusiker für die Dekanate Mergentheim und Hohenlohe sowie Regionalkantor der Diözese Rottenburg-Stuttgart. red