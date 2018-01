Chor aus dem schönen Eichsfeld imponiert mit Konzert in der Basilika

Mit Chorgesang von höchster Güte beeindruckte der Männergesangverein 1880 Seulingen die Besucher der Wallfahrtsbasilika Marienweiher. Organisator Johannes Wucherpfennig, der seit Jahren mit

Freunden aus Seulingen an der Forchheimer Wallfahrt nach Marienweiher teilnimmt, dankte Wallfahrtsseelsorger Pater Witalis für die freundliche Begrüßung. Wucherpfennig nannte es dabei eine große Freude aller Mitwirkenden, mit dem Chor aus dem schönen Eichsfeld bei Göttingen in der Basilika auftreten zu können.

Nach einem einleitenden Gebet aus dem Wallfahrtsbüchlein der Forchheimer Wallfahrt "Jungfrau, Mutter Gottes mein" eröffnete der stimmgewaltige Chor das Konzert mit dem Lied "Miteinander-Füreinander". Es folgte die "Vineta" von Johannes

Brahms.

Eindrucksvoll sang dann die ehemalige Opernsängerin am Darmstädter Staatstheater, Angela Irma Winter. Der Chor folgte mit den Liedern "Die Rose" und "Das Morgenrot" .

Nach dem Auftritt gestaltete Pfarrgemeinderatsvorsitzender Oswald Purucker eine kurzweilige Kirchenführung. Er stellte dabei die Basilika, die Wallfahrt und den Franziskanerorden vor. Purucker dankte dem Chor auch für den Besuch in Marienweiher. Zeige dies doch auch, dass der Ort durch das Wallfahrtswesen deutschlandweit bekannt werde.

Weiter ging es dann über den Mönchshof in Kulmbach nach Forchheim, wo bereits der nächste Auftritt anstand. red