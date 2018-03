Chloe sucht neues Zuhause

Chloe (weiblich, kastriert, Podencomix, geb. 16.5.2016, ca. 43 cm) irrte tagelang in einem ländlichen, unbebauten Gebiet in der Nähe von Granada/Spanien herum. Leider zeigt sich hier wieder das typische Los vieler nicht mehr erwünschter spanischer Hunde, vor allem der Podencos, die entweder zur Jagd nicht taugen oder nach der Jagdsaison übrig sind: Sie werden in menschenleere Wildnis gefahren und dort ausgesetzt. Eine Mitarbeiterin des Kronacher Partner-Tierheims in Spanien, Sierra Nevada, beobachtete Chloe innerhalb mehrerer Tage immer wieder. Die kleine Maus wirkte total allein und verlassen und wusste offensichtlich nicht, wohin. Das konnte die Tierschützerin natürlich nicht mit ansehen und es gelang ihr, Chloe einzufangen und im Tierheim Sierra Nevada in Sicherheit zu bringen. Aufgrund mangelnder Vermittlungschancen durfte Klein-Chloe von dort aus Mitte Februar schließlich ins Tierheim Kronach auswandern. Hier hofft das kleine Mäuschen nun sehnsüchtig auf eine positive Wende in ihrem Leben.



Sehr anschmiegsam

Chloe ist bei fremden Menschen anfangs etwas schüchtern und zurückhaltend - kein Wunder, hat sie doch viel Schlimmes im Zusammenhang mit Menschen erleben müssen. Sie braucht jedoch nicht lange, um Vertrauen zu fassen.

Ein paar liebe Worte und Streicheleinheiten, vielleicht ein Leckerli, und Chloe schmiegt sich in typischer Podenco-Manier an ihren Wohltäter und lässt sich hingebungsvoll streicheln.

Wie die meisten Podencos ist auch Chloe sehr anschmiegsam und genießt es, Körperkontakt mit ihrem Menschen zu haben. Sie mag es warm und kuschelig und liegt gern in weichen gemütlichen Körbchen.

Chloe ist zu allen Menschen superlieb und gutmütig. Sie ist einfach eine gute Seele, sanft, ruhig und anhänglich. Sicher hätte sie auch mit Kindern keine Probleme, wobei diese jedoch liebevoll mit ihr umgehen müssen. red