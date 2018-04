Cheis sucht neues Zuhause

Nach einer schlimmen Vergangenheit sucht Cheis (männlich, kastriert, Mischling, eventuell Dogge-Dalmatiner, geb. 1.10.2014, 60 cm) dringend Menschen, die ihm Sicherheit geben und ihn auslasten. Einige ehrenamtliche Helferinnen fanden Cheis eines Tages in der Nähe des Kronacher Partner-Tierheims Albolote/Granada in Spanien. Er irrte ziellos umher, blutete und hatte viele Wunden. Inzwischen sind Cheis' äußerliche Wunden längst verheilt. Seine Ohren werden aber für immer etwas "ausgefranst" aussehen. Doch das ist nichts weiter als ein kleiner Schönheitsfehler. Inzwischen ist er in Kronach und hat sich schnell eingelebt, ist fröhlich, anhänglich, verschmust und liebt seine Bezugspersonen abgöttisch. Foto: Lisa Bergmann