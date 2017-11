Für ein großes Ball-Ereignis in Coburg 2018 werden ab sofort die Karten verkauft, bei der Tanzschule Weinberg. Die Stiftung Lebensraum - Ein Hospiz für Coburg veranstaltet am Samstag, 5. Mai 2018, von 20 bis 2 Uhr im Kongresshaus Rosengarten einen Charity-Ball zugunsten des Coburger Hospizes. "Mit dem 1. Charity-Ball für das Coburger Hospiz möchten wir ein Zeichen setzen. Die Fertigstellung ... ist ein Grund zur Freude und zum Feiern. Der Rahmen, den wir dafür gewählt haben, ist ein Schwarz-Weiß-Ball", schreibt der Veranstalter in seiner Einladung. Der Wohltätigkeitsgedanke stehe im Vordergrund. Es soll zudem hochkarätige Show-Acts geben.

Tanzpaare der absoluten Spitzenklasse werden auftreten. Es spielt die Bigband "Michael Holz" aus Aachen. Radio Eins bietet ab 23 Uhr Disco an. red