Champagner aus Kellerabteil gestohlen

Ein Unbekannter hat sich vom Montag, 26., bis 28. März Zutritt zu einem abgeschlossenen Kellerabteil eines Wohnhauses in der Maxstraße in Bad Kissingen verschafft und mehrere Flaschen Campagner sowie eine orangefarbige Tragetasche gestohlen. Ferner wurde aus dem Treppenhaus eine Messingfigur entwendet, die einen sitzenden Hasen darstellt. Der Gesamtwert der Beute wurde auf 400 Euro beziffert. Der Dieb hatte das angebrachte Vorhängeschloss abgeschraubt, um in das Kellerabteil zu gelangen, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol