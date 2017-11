Cesaro las Engel-Gedichte in Regensburg

Im Regensburger Turmtheater organisierte die Regensburger Schriftstellergruppe International RSGI in Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg und dem Turmtheater eine Lesung im Rahmen des städtischen Jahresthemas 2017 "Stadt und Glaube".

Der Kronacher Autor Ingo Cesaro las dort eine Auswahl Engel-Gedichte aus dem Sammelband "Aus dem Schatten der Engel" und ging auch auf den Essayband "Planet: Wermut" der ukrainischen Autorin Oksana Sabuschko ein, die sich ebenfalls auf die Bibelstelle in der Johannes-Offenbarung bezieht (Wermutstern auf Ukrainisch - Tschernobyl), dem Anlass für 25 Jahre Engel-Gedichte nach Tschernobyl.



Zweite Lesung in Regensburg

Anschließend las er noch Gedichte zum Thema Exorzismus aus der bibliophilen Edition "Beweis". Es war bereits die zweite Lesung Cesaros in Regensburg in diesem Jahr, denn er las schon bei der "7. Nacht der Poesie" im Juni. Außerdem las Harald Grill unter anderem in die Oberpfälzer Mundart übersetzte Gedichte. Der Chef des Turmtheaters, der Schweizer Martin Hofer, las kurze Prosa-Texte von Max Frisch und Robert Walser.

Musikalisch umrahmt wurde die gut besuchte Veranstaltung von Stefan Rimek mit Gitarre und Bass, dazu kam dann noch Heiner Weigert (Klarinette), der zusammen mit Rimek Klezmer-Musik spielte. red