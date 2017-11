Cesaro-Gedichte als Pop-Up-Art-Buch

Seit vielen Jahren gehören Ingo Cesaro und seine Frau Gisela beim Offenbacher Sammelsurium zu den Ausstellern. Organisiert wird die Ausstellung mit namhaften Künstlern aus der gesamten Republik, die Ursula Merbach alljährlich versammelt.

Die "Neue Cranach Presse Kronach" stellt hier seit sieben Jahren bibliophile Editionen aus. Und Ingo Cesaro druckt wie "zu Gutenbergs Zeiten" Plakatgedichte auf Stoff auf der Handnudel im Buchdruck. Erstmals in diesem Jahr zeigte er zudem Künstlerbücher und Papierkunst.



Zusammenarbeit

In Zusammenarbeit mit Wilhelm Schramm von der "Freipresse Bludenz/Austria", der Cesaro-Gedichte verarbeitet, waren die Bücher ein Anziehungspunkt. In der Offenbach-Post stand dazu: "Es ist ein wahres Wunder, wenn Ingo Cesaro seine handgedruckten Bücher aufschlägt. Was dort zu sehen ist, kann nicht mehr nur als Buch-, vielmehr als Papierkunst bezeichnet werden." red