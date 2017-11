Cello-Duo begeisterte Zuhörer

Musik kann einen düsteren Novembernachmittag hell machen. Das erlebten rund 50 Zuhörer am Donnerstag beim Seniorenkonzert, zu dem Live music now und die evangelische Kirchengemeinde Ebern ins Gemeindehaus eingeladen hatten. Das junge Nürnberger Cello-Duo Bea Sallaberger und Petr Chudoba stellte mit seinem virtuos vorgetragenen Programm Cello-Musik von Komponisten aus drei Jahrhunderten vor. Die sympathischen Künstler ließen sich am Ende des knapp einstündigen Programms auf eine Zugabe ein und gaben in einer Fragerunde bereitwillig Auskunft über ihr Instrument. Mit lang anhaltendem Beifall wurden sie von dem begeisterten Publikum verabschiedet. Foto: Bernd Grosser